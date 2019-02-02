Cezayir'de Cumhurbaşkanı Buteflika 5. Kez Aday Gösterildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da Aracını Durdurup Minibüsçülerle Sohbet Etti

Genç Kız, Sevgilisinin ve Arkadaşının Kendisine Tecavüz Ettiğini Tesadüfen Öğrendi