Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Cumhurbaşkanı Butelfika'nın Adaylığına Karşı Protestolar Sürüyor

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Butelfika'nın Adaylığına Karşı Protestolar Sürüyor

49 dakika önce

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olması nedeniyle protesto gösterileri sürüyor.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Butelfika'nın Adaylığına Karşı Protestolar Sürüyor, System.String[]
Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olması nedeniyle protesto gösterileri sürüyor. İktidar partisi Halkın Kurtuluşu Cephesi'nin Başkanı Muaz Buşarib, protestocuları halkı isyana teşvik etmekle suçlayarak, "Muhalefet rüya görüyor" dedi.

İktidar partisi Halkın Kurtuluşu Cephesi Başkanı Muaz Buşarib'in Oran kentindeki parti toplantısında yaptığı açıklamaların ardından aynı gün Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olması protesto edildi. Protestolarla ilgili açıklama yapan Buşarib, "Cezayirliler barışçıl yöntemlerle isteklerini, fikirlerini ve memnuniyetlerini söyleme hakkına sahiptir. Bazı politikacılar ve benzerleri rüya görüyorlar. Biz onlara iyi uykular ve tatlı rüyalar dileriz. Buteflika'nın seçimlerden geri çekilmesi onların rüyası olarak kalacak" dedi.

Bazı Cezayirliler sosyal paylaşım sitelerinde Buşarib'in sözlerini meşru hareketler ve isteklerine karşı kışkırtıcı beyanlar olarak nitelendirirken, bazıları bu ifadelerin iktidar ile muhalifler arasındaki gerginliği artıracağını ve daha da alevlendireceğini belirtti.

İktidar partisi Cumartesi akşamı bir açıklama yaparak, Buşarib'in açıklamalarında bazı kesimleri kastettiğini, bu ifadelerin halka karşı söylenmiş gibi çarpıtıldığını bildirdi.

Buteflika'nın beşinci defa cumhurbaşkanı adayı olması ülke genelinde protesto edildi. - CEZAYİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:51 Kaynak: İHA

Politika
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