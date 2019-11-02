Son Dakika Haberleri: Cezayir'de cumhurbaşkanlığı için yarışacak adaylar belli oldu
Son Dakika Dünya Cezayir'de cumhurbaşkanlığı için yarışacak adaylar belli oldu

Cezayir'de cumhurbaşkanlığı için yarışacak adaylar belli oldu

7 saat önce

Cezayir'de 12 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunan 22 kişiden 5'inin adaylığı kabul edildi.

Cezayir'de cumhurbaşkanlığı için yarışacak adaylar belli oldu, System.String[]

Cezayir'de 12 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunan 22 kişiden 5'inin adaylığı kabul edildi.


Ulusal Bağımsız Seçim İdaresi Başkanı Muhammed Şerefi, basın açıklamasında, 12 Aralık'ta yapılacak seçimler için başvuruda bulunan 22 adaydan 5'inin, adaylık şartlarını sağladığını belirtti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:39 
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