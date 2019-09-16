Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 12 Aralık'ta yapılacak
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Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 12 Aralık'ta yapılacak

57 dakika önce

Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 12 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 12 Aralık'ta yapılacak, System.String[]

Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 12 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.


Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih devlet televizyonundan Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Bin Slaih, "Anayasanın bana verdiği yetkiler çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 12 Aralık'ta yapılması kararı alındı. Bugün vatandaşları oy kullanmaya çağrısı yapan kararnameyi imzaladım" ifadelerini kullandı. Bin Salih, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olamayacağını dile getirerek, "Cezayirliler, seçim gününde atalarının umduğu ve günümüzdeki gençlerimizin istediği cumhurbaşkanını seçecekler" dedi. - CEZAYİR

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Aralık, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:08 Kaynak: İHA
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