Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı Seçimi 18 Nisan'da Yapılacak

Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı Seçimi 18 Nisan'da Yapılacak

14 dakika önce

Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçiminin 18 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.

Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı Seçimi 18 Nisan'da Yapılacak, System.String[]
Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçiminin 18 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.


Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Seçim kanununun 136. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 18 Nisan 2019'da seçim yapılması üzerine seçim kurulunu göreve çağıran kararnameyi imzaladı." ifadeleri kullanıldı.


Söz konusu madde, seçim kurulunun seçimin gerçekleşeceği tarihten 90 gün önce göreve çağrılmasını öngörüyor.


Karar, ülkede iktidar ve muhalefet arasında gelecek döneme ilişkin bir uzlaşı arayışı adına cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi yönündeki tartışmalara son vermiş oldu.


Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunları arasında 4. dönemde de cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen 81 yaşındaki Buteflika'nın, bir kez daha aday olup olmayacağı uzun süredir kamuoyunda tartışılıyor.


Buteflika, iktidar partileri ve kendisine yakın tarafların 5. dönem için adaylık çağrılarına karşılık henüz tutumunu açıklamazken muhalif çevreler sağlık sorunlarından dolayı yönetimden çekilmesini istiyor.

Yasalara göre Buteflika'nın adaylığını bugünden itibaren 45 gün içinde açıklaması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:22 Kaynak: AA

Söz, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Politika
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