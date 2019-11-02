Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi adayları açıklandı

Cezayir'de 12 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunan 22 kişiden 5'inin adaylığı kabul edildi.

Ulusal Bağımsız Seçim İdaresi Başkanı Muhammed Şerefi, basın açıklamasında, 12 Aralık'ta yapılacak seçimler için başvuruda bulunan 22 adaydan 5'inin, adaylık şartlarını sağladığını belirtti.

Şerefi, adaylık şartlarını sağlayan eski başbakanlardan Ali Bin Flis (Özgürlüklerin Öncü Partisi Genel Sekreteri), Abdulmecid Tebun (bağımsız), Abdulaziz Beliyd (Bağımsız Cephe Partisi), İzzeddin Meyhubi (Demokratik Ulusal Topluluk) ve Abdulkadir Bin Karine'nin (Ulusal İnşa Hareketi Başkanı) adaylığının kabul edildiğini kaydetti.

Şerif, adaylardan bir çoğunun, vatandaşlardan alınması gereken 50 bin imzayı tamamlayamadığı için elendiklerini ifade etti.

Adaylık başvurusu reddedilen kişiler, itiraz için Anayasa Mahkemesine başvurma hakkına sahip. Mahkemenin en geç bir hafta içinde itirazları karara bağlaması gerekiyor.

Seçim tarihi itirazlara rağmen değişmedi

Cezayir'de, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen 5. dönem cumhurbaşkanlığı için aday olmasıyla başlayan toplumsal ayaklanmanın ardından köklü değişimler yaşandı.

Buteflika'nın istifası, iş dünyası ve siyasetten eski Cumhurbaşkanına yakın isimlerin tutuklanması gibi gelişmelere rağmen Cezayir sokaklarındaki kitlesel protestolar sonlanmadı.



Cezayir'deki geçici yönetim, ordunun da baskısıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 12 Aralık'ta gerçekleştirileceğini açıkladı ancak muhalefetten bu tarihe itirazlar kesilmedi.



Tüm bu itirazlara rağmen, yakın zamanda kurulan "Ulusal Bağımsız Seçim İdaresi" cumhurbaşkanlığı seçimleri için 22 kişinin adaylık başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı.