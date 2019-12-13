Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimini Abdulmecid Tebbun kazandı

Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada Tebbun'un oyların yüzde 58'ini aldığı kaydedildi.

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