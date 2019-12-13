Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimini Abdulmecid Tebbun kazandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimini Abdulmecid Tebbun kazandı - Son Dakika Dünya

Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimini Abdulmecid Tebbun kazandı

6 saat önce

Cezayir'de eski Başbakan Abdulmecid Tebbun, cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda yeni cumhurbaşkanı seçildi. Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada Tebbun'un oyların yüzde 58'ini aldığını kaydetti.

Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimini Abdulmecid Tebbun kazandı, System.String[]

Cezayir'de eski Başbakan Abdulmecid Tebbun, cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda yeni cumhurbaşkanı seçildi.


Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada Tebbun'un oyların yüzde 58'ini aldığı kaydedildi.

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Cumhurbaşkanı, Cezayir, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:47 
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