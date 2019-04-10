Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 4 Temmuz'da Yapılacak

Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 4 Temmuz'da Yapılacak

47 dakika önce

Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Buteflika'nın istifasından sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 Temmuz'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 4 Temmuz'da Yapılacak, System.String[]
Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Buteflika'nın istifasından sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 Temmuz'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Cezayir cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 Temmuz'da gerçekleştirileceği ve Bin Salih'in seçim kurulunu göreve çağırdığı belirtildi.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde bulunan ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Buteflika, beşinci dönem adaylığına başlayan protestolar karşısında 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimleri ertelemişti.

Cumhurbaşkanının görevde kalmasına karşı devam eden protestoların ardından, ordunun da sözlü uyarılarıyla, Abdulaziz Buteflika, 2 Nisan'da istifa etmişti.

Cumhurbaşkanın istifası sonucunda, anayasaya göre Millet Komisyonu Başkanı Abdulkadir bin Salih, dün parlamentoda gerçekleştirilen oturum sonucunda geçici cumhurbaşkanlığı görevine gelmişti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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