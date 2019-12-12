Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri gösterilerin gölgesinde yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri gösterilerin gölgesinde yapıldı - Son Dakika

Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri gösterilerin gölgesinde yapıldı

6 saat önce

Cezayir'deki seçimler için oy kullanmanın işleminin başlamasıyla seçim karşıtı göstericiler sokaklara döküldü.

Cezayir'deki seçimler için oy kullanmanın işleminin başlamasıyla seçim karşıtı göstericiler sokaklara döküldü. Sabaha karşı protesto için başkent sokaklarına inen göstericiler, "çetelerle seçime hayır" sloganları atarak Cezayir bayrakları açtı. Günün ilerleyen saatlerinde göstericilerin sayısı artarken, emniyet güçleri de seçimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri gösterilerin gölgesinde yapıldı

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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