Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi - Son Dakika
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Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi

6 saat önce

Cezayir'de binlerce kişi, "yönetimde köklü değişiklikler olmadan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını" protesto etti.

Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi, System.String[]

Cezayir'de binlerce kişi, "yönetimde köklü değişiklikler olmadan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını" protesto etti.

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve sonrasında "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" ve "köklü bir değişiklik" talebiyle devam eden gösteriler, 44'üncü haftasında da devam etti.

Başkent Cezayir'in yanı sıra ülkenin birçok kentinde binlerce kişi, "yönetimde köklü değişiklikler olmadan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını" protesto etti.

Göstericiler, üzerinde "geri adım atmayacağız", "boyun eğmeyeceğiz", "eski rejimin yeni yüzlerine hayır" ve "Düşünce tutukluları şartsız serbest bırakılsın" yazılı pankartlar taşıdı.

Cezayir'de 20 yıllık yönetimi sonlandıran gösteriler


Cezayir, şubat ayında 20 yıldır ülkeyi yöneten Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olmasıyla birlikte kitlesel protestolara sahne oldu. Ordunun uyarısıyla Buteflika istifa etti ancak gösteriler durmadı.

Ülkede bir yandan seçim için sandıklar kurulurken bir yandan da binlerce kişi "seçim dayatmasına hayır" sloganıyla sokaklarda protestolarını sürdürdü.

Seçimdeki adayların tamamının Buteflika rejimi döneminde siyaset sahnesinde yer alması protestocular tarafından sıkça eleştirildi. Cezayir'de muhalefetin ve göstericilerin "yönetimde köklü değişiklikler yapılmadan sandığın kurulmaması" yönündeki taleplerine rağmen 12 Aralık'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, oyların yüzde 58'ini alan Abdulmecid Tebbun, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:04 Kaynak: AA
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