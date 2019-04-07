Cezayir'de Devlet Gazetesinden "Meclis Başkanı Değişmeli" Teklifi

Cezayir
'de devlete ait gazete, Cumhurbaşkanı
Abdulaziz Buteflika'nın istifa etmesinden sonra geçici cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek yasama organı Millet Konseyinin Başkanı Abdülkadir bin Salih'in yerine, "bir an önce herkesin üzerinde uzlaşabileceği bir kişinin getirilmesini" teklif etti.
Cezayir'de devlete ait Mücahit gazetesinde yayımlanan başyazıda, cumhurbaşkanının istifasından sonra anayasaya göre geçici cumhurbaşkanlığını yürütecek Abdülkadir bin Salih'in halk nezdinde istenmediği belirtilerek "Bu durumun çözümüne ilişkin anayasanın bir sınırlaması yok. Cezayir halkı tarafından istenmeyen bu yüzün en kısa zamanda değiştirilmesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.
Başyazıda, "Hem devlet adamı sıfatı taşıyan hem de herkesin üzerinde uzlaşabileceği bir ismin ülkeyi seçimlere götürecek dönemi yönetebileceği" savunuldu.
Cezayir'de parlamento, haftalardır süren gösteriler ve protestolar karşısında ordunun müdahalesiyle görevini bırakan Cumhurbaşkanı Buteflika'nın istifasını görüşmeye hazırlanıyor.
Cezayir parlamentosunun iki kanadı, Millet Konseyi ve Ulusal Halk Meclisi, 2 Nisan'da istifa eden Buteflika'nın istifa kararını görüşmek üzere salı günü toplanacak.
İki meclisten üçte iki çoğunlukla istifa kararının onaylanması halinde anayasaya göre, cumhurbaşkanı makamında boşluk ilan edilecek. Bu durumda, parlamentonun üst kanadı Millet Konseyinin başkanı, en fazla 90 gün süreyle geçici cumhurbaşkanlığı görevini üstlenerek ülkeyi seçime götürecek ancak seçimde aday olamayacak.
Ancak 2002 yılından beri Millet Konseyi Başkanı olan Bin Salih, "Buteflika rejimini temsil ettiği" gerekçesiyle yoğun tepki çekiyor.
Kötü giden sağlığına rağmen beşinci dönem için cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Buteflika'ya karşı şubat ortasında başlayan protestolar, aradan geçen 1,5 ay sonunda ordunun da müdahalesiyle Buteflika'nın istifasıyla sonuçlandı.
Buteflika'nın istifasını sunduğu Anayasa Konseyi, istifa kararını anayasal süreci izlemek üzere parlamentoya sevk etti.
- Cezayir halkı geçiş sürecinde Buteflika'nın müttefiklerine karşı
Buteflika'yı koltuğundan ettikten sonra dün yedinci kez başkent ve diğer büyük kentlerin sokaklarına dökülen binlerce Cezayirli, cumhurbaşkanının devletin zirvesinde bıraktığı isimlerin de ayrılmasını istiyor.
Cezayirliler, Millet Konseyi Başkanı olarak ülkeyi seçime götürecek geçici cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz ve Başbakan Nureddin el-Bedevi'nin de görevden ayrılmasını talep ediyor.
Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi, cumhurbaşkanından ziyade, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu. Cezayirliler, bu grubu "Güç" diye isimlendiriyor.