Cezayir'de doğal gaz patlaması: 17 yaralı - Son Dakika

Cezayir'de doğal gaz patlaması: 17 yaralı
20.02.2021 20:49
Cezayir'in güneyindeki Laghouat kentinde bulunan bir evde doğal gaz hattında meydana gelen patlama nedeniyle 17 kişi yaralandı.
Cezayir'in güneyindeki Laghouat kentinde bulunan bir evde doğal gaz hattında meydana gelen patlama nedeniyle 17 kişi yaralandı.
Cezayir başkenti Cezayir'in 400 km güneyinde Laghouat kentinde bir evde doğal gaz hattında patlama meydana geldi. Mahfir Mahallesi'nde bulunan bir binanın ikinci katında meydana gelen patlama sonucu 17 kişinin yaralandığı açıklandı. Patlama nedeniyle çevredeki bazı araçlarda maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - CEZAYİR
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