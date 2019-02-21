Cezayir'de Düşen Savaş Uçağında 2 Mürettebat Öldü

Cezayir'in kuzeyindeki Tiyaret kentinde sabah saatlerinde düşen savaş uçağında pilot ve pilot yardımcısından oluşan 2 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı.

Cezayir'in kuzeyindeki Tiyaret kentinde sabah saatlerinde düşen savaş uçağında pilot ve pilot yardımcısından oluşan 2 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı.



Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, SU-24 tipi Rus savaş uçağının Tiyaret kentinin Raşayika bölgesinde yerleşim yerlerinin bulunmadığı açık bir alana düştüğü belirtildi.



Uçakta bulunan pilot ve pilot yardımcısından oluşan 2 kişilik mürettebattan sağ kurtulanın olmadığı aktarılan açıklamada, Savunma Bakanı Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Kayid Salih'in talimatı üzerine olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı ifade edildi.



Uçağın düşme nedenine ilişkin ise henüz bir bilgiye ulaşılamadı.



Daha önce yerel basında yer alan haberlerde, Tiyaret kentinde bir askeri helikopterin düştüğü ve mürettebatın hayatını kaybettiği belirtilmişti. Söz konusu haberlerde mürettebatın kaç kişiden oluştuğuna ilişkin ise bilgi verilmemişti.

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