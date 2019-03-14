Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Eğitim Uçağı Düştü: 1 Ölü

Cezayir'de Eğitim Uçağı Düştü: 1 Ölü

1 saat önce

Cezayir'in kuzeyindeki Vahran kentinde bir eğitim uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti.

Cezayir'de Eğitim Uçağı Düştü: 1 Ölü, System.String[]
Cezayir'in kuzeyindeki Vahran kentinde bir eğitim uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti.

Cezayir'de yayın yapan "Echorouk News" kanalının haberinde, uçağın Vahran kentindeki Sidi Galim Dağı'nda gece eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

Kaza sonucu Tafravi Hava Harp Yüksek Okulu öğrencisi olan pilotun yaşamını yitirdiği kaybettiği aktarıldı.

Cezayir Savunma Bakanlığı henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Pilot, Cezayir, Güncel
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