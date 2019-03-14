Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü

Cezayir'de Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü

40 dakika önce

Cezayir Ulusal Savunma Dairesi, Cezayir Hava Kuvvetleri'ne ait Aero L-39 Albatros eğitim uçağı Vahran şehrinde düştüğünü, kazada pilot ve öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cezayir'de Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü, System.String[]
Cezayir Ulusal Savunma Dairesi, Cezayir Hava Kuvvetleri'ne ait Aero L-39 Albatros eğitim uçağı Vahran şehrinde düştüğünü, kazada pilot ve öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada Tafraoui Hava Üssü'nden kalkan ve 'Tafraoui Hava Yüksek Okulu'na kayıtlı uçağın dün akşam yerel saatle 21: 10'da henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü; kazanın nedenine dair araştırma başlatıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:39 Kaynak: DHA

Pilot, Ulusal Savunma, Cezayir, Dünya
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