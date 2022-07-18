Cezayir'de geçen yıl 35 milyar doları bulan petrol ve doğal gaz ihracatının bu yıl 50 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA

Cezayir, Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cezayir'de ek bütçe düzenlemesi yapıldı - Son Dakika

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