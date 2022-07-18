Cezayir'de ek bütçe düzenlemesi yapıldı - Son Dakika
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Cezayir'de ek bütçe düzenlemesi yapıldı

18.07.2022 00:21
Cezayir'de ek bütçe düzenlemesi yapıldı

Cezayir'de Bakanlar Kurulu ek bütçe düzenlenmesi kararı aldı.

Cezayir'de Bakanlar Kurulu ek bütçe düzenlenmesi kararı aldı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Ek bütçe düzenlemesinin ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yapıldığı belirtilen açıklamada, bütçenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Yeni bütçe düzenlemesinin ek vergilere ve fiyat artışlarına yol açmayacağı duyuruldu.

Cezayir'de geçen yıl 35 milyar doları bulan petrol ve doğal gaz ihracatının bu yıl 50 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Cezayir, Kabine, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezayir'de ek bütçe düzenlemesi yapıldı - Son Dakika
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