Son Dakika Haberleri: Cezayir'de emekli general hakkında tutuklama kararı
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Cezayir'de emekli general hakkında tutuklama kararı

1 saat önce

Cezayir'de askeri mahkeme, eski ordu emniyet müdürü General Cebbar Muhenna'nın tutuklanmasına karar verdi.

Cezayir'de emekli general hakkında tutuklama kararı, System.String[]

Cezayir'de askeri mahkeme, eski ordu emniyet müdürü General Cebbar Muhenna'nın tutuklanmasına karar verdi.

Ülkenin güneyindeki Buleyde kenti askeri başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "sebepsiz zenginleşme ve sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmakla suçlanan" Muhenna hakkında ihtiyati tutukluluk kararı verildi.

Muhenna'nın yargılandığı davayla ya da ihtiyati tutukluluk süresiyle ilgili açıklama yapılmadı.

Muhenna, 2004-2013 yıllarında, İstihbarat ve Güvenlik Dairesine bağlı ordu emniyet müdürlüğü görevini yürütmüştü.

Askeri mahkeme geçen ay da eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ve eski İstihbarat Başkanı General Osman Beşir Tartag hakkında 15 yıl, bir diğer eski İstihbarat Başkanı Muhammed Medyen ve İşçi Partisi Lideri Louisa Hanun hakkında 25 yıl hapis kararı vermişti.

Başsavcı, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:16 Kaynak: AA
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