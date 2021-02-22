Cezayir'de erken seçim 3 ay içinde yapılacak - Son Dakika

Cezayir'de erken seçim 3 ay içinde yapılacak

22.02.2021 00:16
Cezayir'de erken seçim 3 ay içinde yapılacak, System.String[]

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, kabinede kısmi değişiklik yaparak 7 bakanı görevden alarak, erken parlamento seçimlerinin 3 ay içinde yapılacağını açıkladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, kabinede kısmi değişiklik yaparak 7 bakanı görevden alarak, erken parlamento seçimlerinin 3 ay içinde yapılacağını açıkladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun 18 Şubat'ta devlet televizyonunda yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, parlamentonun alt kanadını feshedildiğini duyurmuş, erken seçim çağrısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Tebbun, kısmi bir kabine değişikliği yaparak 7 bakanı görevden aldı. Tebbun ayrıca, parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Halk Meclisi'nin feshedilmesi yönündeki kararnameyi de imzaladı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, erken parlamento seçimlerinin ise meclisin dağılmasından sonraki 3 ay içinde yapılacağını açıkladı.

Kabine değişikliğinde Başbakan Abdelaziz Cerad görevine devam ederken, Sanayi Bakanı Farhat Ait Ali, Enerji ve Maden Bakanı Abdelmadjid Attar, Su Kaynakları Bakanı Arezki Barraki, Turizm Bakanı Mohamed Hamidou, Çevre ve Şehircilik Bakanı Nassira Bengarrats, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Farouk Chiali ve İstatistik ve Dijitalleşme Bakanı Mounir Khaled görevden alındı.

Değişiklik ile Sanayi Bakanlığı görevine Mohamed Bacha, Enerji ve Maden Bakanlığı görevine Mohamed Arkab, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı görevine Kamel Nasri, Su Kaynakları Bakanlığı görevine Mustapha Kamel Mihoubi, Turizm Bakanlığı görevine Mohamed Ali Boughazi, Şehircilik Bakanlığı görevine Tarek Belaribi, Çevre Bakanlığı görevine Dalila Boudjemaa ve İstatistik ve Dijitalleşme Bakanlığı görevine ise Hocine Charhabil atandı. - CEZAYİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cezayir'de erken seçim 3 ay içinde yapılacak - Son Dakika


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