Cezayir'de erken yerel seçim için kampanya süreci sona erdi - Son Dakika

Cezayir'de 27 Kasım'da yapılması planlanan erken yerel seçim için propaganda süreci bitti.

Ülkede eyalet ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere düzenlenecek seçimler için 4 Kasım'da başlayan ve 21 gün devam eden seçim kampanya süreci sona erdi.

Seçimlere 58 eyalette 877 parti listesi ve 281 bağımsız olmak üzere 1158 il meclisi listesi katılıyor.

Ülke genelindeki 1541 belediye için ise seçimlerde 40 siyasi partiyi temsilen 4 bin 860 liste ve 988 bağımsız olmak üzere 5 bin 848 liste yer alıyor.

-Bedevi göçebe topluluklar için oy verme işlemi başladı

Öte yandan Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, ülkenin güneyindeki 8 vilayette Bedevi göçebe topluluklar için oy verme işlemi gezici sandıklar vasıtasıyla başladı.

Cezayir seçim yasası, Bedevilerin ülke genelinde oy verme işlemi başlamasından en az 72 saat önce sandık başına gitmesine izin veriyor.

Cezayir seçim yasası, seçim yasakları sürecinin başlamasının ardından vatandaşlara doğrudan veya medya ya da sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyeti yürütülmesini yasaklıyor.