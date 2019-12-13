Son Dakika › Güncel › Cezayir'de eski Başbakan Abdulmecid Tebbun, cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda oyların yüzde... - Son Dakika
Cezayir'de eski Başbakan Abdulmecid Tebbun, cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda oyların yüzde...
6 saat önce
Cezayir'de eski Başbakan Abdulmecid Tebbun, cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda oyların yüzde 58'ini alarak yeni cumhurbaşkanı seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:18 Kaynak: AA
Cezayir'de eski Başbakan Abdulmecid Tebbun, cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda oyların yüzde 58'ini alarak yeni cumhurbaşkanı seçildi.
Son Dakika Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni partinin Kurucular Kurulu listesi ortaya çıktı İşte KYK kredi borcu olan üniversiteliler için düşünülen formül Davutoğlu'nun tanıtım programında en çok ve en az kullandığı kelimeler dikkat çekti Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 5 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti