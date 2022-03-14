Cezayir'de eski cumhurbaşkanına yakın iş adamına yönelik operasyonda yüzlerce araca el konuldu - Son Dakika
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Cezayir'de eski cumhurbaşkanına yakın iş adamına yönelik operasyonda yüzlerce araca el konuldu

14.03.2022 15:36
Cezayir'de eski cumhurbaşkanına yakın iş adamına yönelik operasyonda yüzlerce araca el konuldu

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya yakınlığıyla bilinen iş adamı Muhyiddin Tahkut'a yönelik yolsuzluk operasyonunda 500'den fazla araç ele geçirildi.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya yakınlığıyla bilinen iş adamı Muhyiddin Tahkut'a yönelik yolsuzluk operasyonunda 500'den fazla araç ele geçirildi.

Cezayir İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Güvenlik Birimi, Organize Suçlarla Mücadele Merkez Dairesi ve başkent Cezayir'in polis teşkilatı tarafından ortaklaşa yürütülen operasyonda, iş adamı Tahkut'un akrabaları ve yakın çevresinden 24 kişiye ait mülklerde arama yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, başkent Cezayir'in Ovlad Fayet, Ed-der el-Beyda ve Ustavali ilçeleri ile ülkenin batısında yer alan Beşşar şehrinde yapılan operasyonlar sonucu 500'den fazla araca el konulduğu belirtildi.

Ele geçirilen araçlar arasında 267 lüks otomobil, 84 kamyon ve sayısı hakkında bilgi verilmeyen motosiklet, bisiklet ve gezi tekneleri bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 800 koli araç yedek parçasının da ele geçirildiği aktarıldı.

Cezayir'de yolsuzluk operasyonları

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, 20 yıllık iktidarının ardından halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan 2019'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Cezayirliler, "devletin zirvesinde varlıklarını koruyan Buteflika müttefiklerinin görevlerine son verilmesi ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" talepleriyle protestolarına devam etmişti.

Gösteriler üzerine Buteflika döneminde adı birçok skandala karışmış çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade vermiş, iki eski başbakanın da aralarında bulunduğu üst düzey isimler tutuklanmıştı.

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Yolsuzluk, İş Adamı, Tragger, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir'de eski cumhurbaşkanına yakın iş adamına yönelik operasyonda yüzlerce araca el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezayir'de eski cumhurbaşkanına yakın iş adamına yönelik operasyonda yüzlerce araca el konuldu - Son Dakika
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