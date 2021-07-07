Cezayir'de Eymen bin Abdurrahman liderliğinde yeni hükümet kuruldu - Son Dakika

Cezayir'de Eymen bin Abdurrahman liderliğinde yeni hükümet kuruldu

Cezayir'de 12 Haziran'da düzenlenen erken seçimler sonrasında Eymen bin Abdurrahman liderliğinde yeni hükümetin kurulduğu açıklandı.

Cezayir'de 12 Haziran'da düzenlenen erken seçimler sonrasında Eymen bin Abdurrahman liderliğinde yeni hükümetin kurulduğu açıklandı. Cezayir resmi televizyonu Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Başbakan Eymen bin Abdurrahman'ın oluşturduğu kabinede yer alan isimleri paylaştı. Haberde, Dışişleri Bakanlığı'na eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde bir dönem aynı görevi üstlenen Ramtan Lamamra, Adalet Bakanlığı'na ise Raşid Tabbi'nin getirildiği belirtildi. Başbakan Bin Abdurrahman'ın aynı zamanda Maliye Bakanlığı görevini üstlendiği paylaşıldı. Hükümetin 12 Haziran'da yapılan erken seçim sonuçlarına göre kurulduğu kaydedildi. 16 bakan değişti Yeni kabinedeki toplam 33 bakanlıktan 17 bakan eski görevlerine devam ederken, 16 yeni bakana görev verildi. Kabineye yeni atanan isimler şu şekilde: Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra Adalet Bakanı Raşid Tabbi Mücahitler Bakanı Iyd Erbiga Milli Eğitim Bakanı Abdulhakim Bilabid Çevre ve Yenilenebilir Enerji bakanı Bin Attu Zeyyan Kültür Bakanı Vefa Şelal Posta ve Telekomünikasyon Bakanı Kerim Bibi Triki Su Kaynakları Bakanı Kerim Husni Mesleki Eğitim Bakanı Yasin Mirabi Gençlik ve Spor Bakanı Abdurrezzak Sıbkak Balıkçılık ve Deniz Ürünleri Bakanı Hişam Salvatci Sanayi Bakanı Ahmed Zağdar Ulaştırma Bakanı İsa Bikey Turizm Bakanı Yasin Hammadi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Abdurrahman Lihifaya Çevre Bakanı Sami Mulfi

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