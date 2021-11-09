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Cezayir'de Fransa uçak biletlerinde yaşanan fiyat artışına ilişkin "soruşturma" açıldı - Son Dakika

Cezayir'de Fransa uçak biletlerinde yaşanan fiyat artışına ilişkin "soruşturma" açıldı

09.11.2021 20:54
Cezayir'de Fransa uçak biletlerinde yaşanan fiyat artışına ilişkin

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Cezayir-Fransa uçak biletlerinde yaşanan fahiş fiyat artışına ilişkin soruşturma açıldığını söyledi.

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Cezayir-Fransa uçak biletlerinde yaşanan fahiş fiyat artışına ilişkin soruşturma açıldığını söyledi.

Ülkenin resmi ajansı APS'nin haberine göre, başkent Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Başbakan Bin Abdurrahman'ın katılımıyla yurt dışında görev yapan Cezayirli diplomatlarla bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Cezayir'in Paris Büyükelçisi Anter Davud, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınının "Air Algerie" dahil birçok sektörü olumsuz etkilediğinin farkında olduklarını ancak uçak biletlerinin aşırı şekilde pahalı olduğunu belirtti.

Davud, 700-800 avro civarında seyreden uçak biletlerinin Cezayirlilerin bütçesini aştığını ve ülkelerine dönmelerini engellediğini kaydetti.

Fransa'da çalışan bir Cezayirlinin aylık gelirinin yaklaşık 2 bin avro olduğuna işaret eden Davud, "Dört kişilik bir aile toplamda 3 bin avroya ulaşan uçak biletlerini nasıl alabilir?" ifadesini kullandı.

Davud'un ardından konuşan Başbakan Bin Abdurrahman da, Fransa-Cezayir hattı başta olmak üzere uçak biletlerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarına ilişkin soruşturma açılması kararı aldıklarını söyledi.

Bilet fiyatlarını incelemek için bir komisyon kurulduğunu aktaran Bin Abdurrahman, soruşturmanın sonuçlanmasının ardından bilet fiyatlarında değişikliğe gidileceğini ifade etti.

Başbakan Bin Abdurrahman ayrıca, soruşturmanın neticesine göre yurt dışındaki Cezayir vatandaşlarının ülkeleriyle sürekli iletişimde olabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınacağını dile getirdi.

Cezayirliler bir süredir sosyal medya platformlarında, Cezayir-Fransa uçak biletlerinde yaşanan fahiş fiyat artışı nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti dile getiren paylaşımlarda bulunuyor.

Başbakan, Cezayir, Fransa, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir'de Fransa uçak biletlerinde yaşanan fiyat artışına ilişkin 'soruşturma' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezayir'de Fransa uçak biletlerinde yaşanan fiyat artışına ilişkin "soruşturma" açıldı - Son Dakika
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