Cezayir'de, Fransız ordusunda görev yapmakla suçlanan vekilin meclise girişi engellendi - Son Dakika
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Cezayir'de, Fransız ordusunda görev yapmakla suçlanan vekilin meclise girişi engellendi

16.04.2022 22:42
Cezayir'de, Fransız ordusunda görev yapmakla suçlanan vekilin meclise girişi engellendi

Cezayir'de Fransa ordusunda görev yapmakla suçlanan milletvekili Muhammed Bihadra'nın meclise girişi engellendi.

Cezayir'de Fransa ordusunda görev yapmakla suçlanan milletvekili Muhammed Bihadra'nın meclise girişi engellendi.

Cezayir'in el-Haber gazetesinin haberine göre, Cezayir'in güney Fransa temsilcisi Bihadra'nın meclise girişine izin verilmedi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) milletvekili olan Bihadra'nın birkaç gün öncesinde meclise girişinin yasaklandığı belirtildi.

Bihadra'nın Fransız dış kuvvetlerine (lejyon) bağlı olarak Afrika'nın çeşitli ülkelerinde görev yaptığı iddiasıyla bu kararın alındığı kaydedildi.

Hukuk İşleri Komisyonu'nun ifadesini aldığı Bihadra'nın dokunulmazlığının kaldırılmasını reddettiği ifade edildi.

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Milletvekili, Cezayir, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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