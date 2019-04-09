Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Geçici Cumhurbaşkanı Belli Oldu

Cezayir'de Geçici Cumhurbaşkanı Belli Oldu

37 dakika önce

Cezayir'de istifa eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın yerine, 90 gün süreyle geçici olarak Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir Bin Salih getirildi.

Cezayir'de Geçici Cumhurbaşkanı Belli Oldu, System.String[]
Cezayir'de istifa eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın yerine, 90 gün süreyle geçici olarak Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir Bin Salih getirildi.

Cezayir Parlamentosu'nun iki kanadı, yasama organı olan Millet Konseyi ve Ulusal Halk Meclisi, bugün başkent Cezayir'de toplanarak Abdelaziz Bouteflika'nın istifasının ardından boşalan devlet başkanlığı görevine, Anayasa'nın 102. maddesi hükümleri uyarınca, 90 gün süreyle geçici olarak Abdulkadir bin Salih'in getirilmesine karar verdi.

Bu 90 gün boyunca devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması gerekiyor. Geçici devlet başkanının yetkileri seçimle gelmiş bir devlet başkanına göre daha az ve geçici cumhurbaşkanı seçimlerde aday olamıyor.

Cezayir halkı memnuniyetsizliklerini ifade etmek ve sistemin değişmesi için çağrıda bulunmak için sokaklara çıkmaya devam ediyor. Halk, '3B' olarak adlandırdıkları soyisimleri 'B' harfi ile başlayan 3 devlet yetkilisinin de görevi bırakmasını talep ediyor. İstifası istenen Milli Konsey'in Başkanı Abdulkadir Bin Salih, Başbakan ve İçişleri Bakanı Nureddin Bedouine ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Belaiz, Buteflika'ya yakınlığıyla biliniyor. - CEZAYİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:14 Kaynak: İHA

Abdelaziz Bouteflika, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karşılayanlar Arasında Yer Aldı Öğretmenliği Bırakıp Baba Mesleğine Başladı, Ayda 2 Bin Ürün Üretiyor Fatma Çalkaya Başkanlık Görevini Adaylığı Düşürülen Eşi Mehmet Ali Çalkaya'dan Devraldı İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 14:51:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Geçici Cumhurbaşkanı Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]