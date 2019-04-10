Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Geçiş Dönemi Liderlerine Karşı Protesto

Cezayir'de Geçiş Dönemi Liderlerine Karşı Protesto

13 dakika önce

Cezayir'de göstericiler, Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçiş dönemi liderlerine karşı başkentte protesto gösterisi düzenledi.

Cezayir'de göstericiler, Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçiş dönemi liderlerine karşı başkentte protesto gösterisi düzenledi.

Başkentin sembolik Merkez Posta Binası önünde toplanan Cezayirliler, Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih olmak üzere "Buteflika rejiminin temsilcisi" olarak tanımladıkları geçiş dönemi liderlerini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Ellerinde Cezayir bayrakları ve geçiş dönemi liderlerini eleştiren pankartlar taşıyan Cezayirliler, siyasetçiler aleyhine sloganlar attı.

Güvenlik güçleri göstericileri meydandan çıkarmak için göz yaşartıcı sprey kullandı. Meydanda bulunanlar gazdan etkilenirken, göstericiler ve güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:21 Kaynak: AA
Posta, Merkez, Cezayir, Güncel
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