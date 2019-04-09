Cezayir'de Göstericiler Geçici Cumhurbaşkanına Karşı Sokakta

Cezayirli göstericiler, geçen hafta istifa eden Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yakın müttefiki olarak gördükleri Meclis Başkanı Abdulkadir bin Salih'in geçici cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinin ardından, rejimde köklü değişim talebiyle gösteri düzenledi.

Cezayirli göstericiler, geçen hafta istifa eden Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yakın müttefiki olarak gördükleri Meclis Başkanı Abdulkadir bin Salih'in geçici cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinin ardından, rejimde köklü değişim talebiyle gösteri düzenledi.



Cezayir'de geçen hafta Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından, parlamentonun iki kanadında bu sabah gerçekleştirilen ortak oturumun ardından Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanı oldu.



Aynı saatlerde başkent Cezayir'in kent merkezinde toplanan çoğunluğu öğrencilerden oluşan binler kişi, Bin Salih'in geçici cumhurbaşkanlığı görevine gelmesini protesto etti.



Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanırken, emniyet birimleri göstericilere, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.



Göstericiler, bir buçuk aydır süren kitlesel protestolar karşısında istifa eden Buteflika'nın müttefiklerinin devletin zirvesinde kalması aleyhine sloganlar atarak, rejimde köklü değişim isteyen pankartlar taşıdı.



Anayasa'nın 102. maddesi nedir?



Cezayir Anayasasının 102. maddesine göre, cumhurbaşkanı, istifası halinde bu kararını en yüksek yargı makamı olan Anayasa Konseyi'ne iletiyor.



Anayasa Konseyi kararı görüştükten sonra, istifayı parlamentoya sevk ediyor. Parlamentonun iki kanadından üçte iki oy çoğunluğu sağlanması halinde, Millet Konseyi Başkanı geçici cumhurbaşkanı olarak 90 gün içinde ülkeyi seçime götürüyor. Geçici cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamıyor.



Cezayir'de dört dönemdir yönetimde bulunan ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Buteflika'nın beşinci dönem için adaylığını duyurmasının ardından şubat ayı ortasında başlayan protestolar, aradan geçen 1,5 ayın sonunda geçen hafta ordunun da sözlü müdahalesiyle Buteflika'nın istifasını açıklamasıyla sonuçlanmıştı.



Anayasal sürecin işaret ettiği bu yol haritasına karşın, Cezayir sokağı, siyaseti ve sivil toplumu, "Buteflika rejiminin temel taşları" gördükleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Buteflika'nın istifasından sadece iki gün önce onayladığı Nureddin Bedevi hükümeti ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın görevlerinde kalmasını istemiyor.



Üst üste yaptığı uyarılarla Buteflika'yı istifaya iten Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in de bugün bir konuşma yapması bekleniyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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