Cezayir'de gösteriler 48'inci haftasında "yönetim sisteminde değişiklik" talebiyle sürüyor - Son Dakika
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Cezayir'de gösteriler 48'inci haftasında "yönetim sisteminde değişiklik" talebiyle sürüyor

6 saat önce

Cezayir'in birçok kentinde binlerce kişi "hukuk devleti için yönetim sisteminde köklü değişiklik" talebiyle gösteri düzenledi.

Cezayir'in birçok kentinde binlerce kişi "hukuk devleti için yönetim sisteminde köklü değişiklik" talebiyle gösteri düzenledi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve sonrasında "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" ve "yönetim sisteminde köklü değişiklik" talebiyle devam eden gösteriler, 48'inci haftasına girdi.

Ülkenin batısındaki Vahran ve doğusundaki Kosantine'nin yanı sıra kuzeyindeki birçok kentte binlerce Cezayirli, yönetim sisteminde köklü değişiklik talebiyle sokaklara çıktı.

Göstericiler, üzerinde "tutuklular serbest bırakılsın", "siyasetin ve medyanın önü açılsın", "samimi olmayan çözüm pazarlıklarının bir anlamı yok" yazılı pankartlar taşıdı.

Cezayir'de 20 yıllık yönetimi sonlandıran gösteriler

Cezayir, 20 yıldır ülkeyi yöneten Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5'inci kez aday olmasıyla birlikte Şubat 2019'da kitlesel protestolara sahne olmuştu. Ordunun "uyarısıyla" Buteflika Nisan 2019'da istifa etmek zorunda kalsa da gösteriler durmadı.

Ülkede bir yandan seçim için sandıklar kurulurken bir yandan da binlerce kişi "seçim dayatmasına hayır" sloganıyla sokaklarda protestolarını sürdürdü.

Cezayir'de gösteriler 48'inci haftasında yönetim sisteminde değişiklik talebiyle sürüyor

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:00 Kaynak: AA
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