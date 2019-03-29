Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Gösteriler 6. Cumasında

Cezayir'de Gösteriler 6. Cumasında

46 dakika önce

Cezayir'de 6. cumasına giren gösterilerde ülkenin bazı şehirlerinde yüz binlerce kişi rejimin gitmesi talebiyle sokaklara döküldü.

Cezayir'de Gösteriler 6. Cumasında, System.String[]
Cezayir'de 6. cumasına giren gösterilerde ülkenin bazı şehirlerinde yüz binlerce kişi rejimin gitmesi talebiyle sokaklara döküldü.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in ülkedeki siyasi krizin aşılması için cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa maddesinin uygulanması çağrısının ardından ilk kez düzenlenen gösterilerde ülkenin bazı kentlerinin yanı sıra başkentte de yüz binlerce kişi toplandı.

"Ordu ve halk kardeştir", "Değişiklik olana kadar dönüş yok" şeklinde sloganlar atan göstericiler Cezayir sokaklarında yürüdü.

Öte yandan Cezayir resmi televizyonu da halk gösterilerinin başlamasından bu yana ilk defa gösterileri canlı olarak verdi.

102. madde çağrısı


Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih 26 Mart'ta bazı çevrelerce "Buteflika'ya muhtıra" olarak değerlendirilen ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını ya da cumhurbaşkanının istifasını öngören anayasanın 102'nci maddesinin işletilmesi çağrısı yapmıştı.

Söz konusu madde, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir sebeple görevlerini yerine getirememesi halinde izlenecek süreci düzenliyor.


Buna göre, "cumhurbaşkanının görev yapamaz" halinin parlamento tarafından ilan edilmesinin ardından senatörlerden oluşan Millet Konseyi Başkanı, geçici olarak cumhurbaşkanının yetkilerini üsteniyor ve bu süreçte seçimlere gidilmesi gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:29 Kaynak: AA

Ordu, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Politika
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