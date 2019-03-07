Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Gösteriler: Ordu Protestolara Karşı Nasıl Tavır Alıyor?

Cezayir'de Gösteriler: Ordu Protestolara Karşı Nasıl Tavır Alıyor?

1 saat önce

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Bouteflika'nın yeniden adaylığına karşı gösteriler devam ediyor.

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Cezayir'de Cumhurbaşkanı Bouteflika'nın yeniden adaylığına karşı gösteriler devam ediyor. Hükümetin reform sözünü kabul etmeyen göstericilere bu kez ordu göz dağı verdi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:19 

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Dünya
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