Cezayir'de Gösteriler: Ordu Protestolara Karşı Nasıl Tavır Alıyor?
1 saat önce
Cezayir'de Cumhurbaşkanı Bouteflika'nın yeniden adaylığına karşı gösteriler devam ediyor.
Cezayir
'de Cumhurbaşkanı
Bouteflika'nın yeniden adaylığına karşı gösteriler devam ediyor. Hükümetin reform sözünü kabul etmeyen göstericilere bu kez ordu göz dağı verdi
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:19
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