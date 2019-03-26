Cezayir'de Gösterilere Katılan Hakimlerin Azledildiği İddialarına Yalanlama
1 saat önce
Cezayir Yüksek Yargı Konseyi, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika karşıtı gösterilere katılan hakimlerin görevden alındığına dair iddiaları yalanladı.
Cezayir
Yüksek Yargı Konseyi, Cumhurbaşkanı
Abdulaziz Buteflika karşıtı gösterilere katılan hakimlerin görevden alındığına dair iddiaları yalanladı.
Hakimleri tayin etme ve görevden alma yetkisi bulunan konseyin yaptığı ve Cezayir haber ajansı APS'de yayınlanan açıklamada, "Bazı basın organları ve sosyal paylaşım sitelerinde halk hareketine katılan 86 hakimin azledildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor." ifadesi kullanıldı.
Yerel basında ve sosyal paylaşım sitelerinde, geçen günlerde Buteflika karşıtı gösterilere katılan hakimlerin görevden alındığı yönünde haberler yer almıştı.
Cezayir'in faklı kentlerinde 11 Mart'ta hakim ve avukatlar, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmek için gösteri düzenlemişti. Cezayir Adalet Bakanı Et-Tayyib Luh ise aynı gün, ülkedeki hakimleri, gösterilere katılmama ve tarafsız kalmaya çağırmıştı.
Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 11 Mart Pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:01 Kaynak: AA
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