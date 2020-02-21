Cezayir'de gösterilerin 1'inci yıl dönümünde "yönetimde köklü değişiklik" istendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir'de gösterilerin 1'inci yıl dönümünde 'yönetimde köklü değişiklik' istendi - Son Dakika

Cezayir'de gösterilerin 1'inci yıl dönümünde "yönetimde köklü değişiklik" istendi

6 saat önce

Cezayir'in birçok kentinde binlerce kişi "yönetim sisteminde köklü değişiklik" talebiyle gösteri düzenledi.

Cezayir'in birçok kentinde binlerce kişi "yönetim sisteminde köklü değişiklik" talebiyle gösteri düzenledi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve sonrasında "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" ve "yönetim sisteminde köklü değişiklik" talebiyle devam eden gösteriler 53. haftasında da devam ediyor.

Eylemciler, bugün de bu taleplerini ifade eden pankartlar taşıdı, sık sık bu yönde sloganlar attı.

Göstericiler, 22 Şubat'ın "milli gün" ilan edilmesiyle ilgili ise "Kutlamak için değil, sizin gitmenizi talep etmek için geldik", "Halk sizden milli gün değil, gitmenizi istiyor" ve Mafyalarla kutlama yapmaya 'hayır'" sloganlarıyla tepkilerini ortaya koydu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 19 Şubat'ta eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve bir yıldır devam eden gösterilerin başladığı 22 Şubat'ı "milli gün" ilan etmişti.

Tebbun, halk gösterilerinin başladığı 22 Şubat'ın her yıl "Halk ve Ordusu Arasında Demokrasi İçin Kardeşlik ve Birlik Günü" adıyla kutlanacağını belirtmişti.

Cezayir'de 20 yıldır ülkeyi yöneten Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olması üzerine 22 Şubat 2019'da halk sokaklara dökülmüştü. Buteflika, "ordunun uyarılarıyla" Nisan 2019'da istifa etse de protestolar, "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" talebiyle devam etmişti.

Cezayir'de gösterilerin 1'inci yıl dönümünde yönetimde köklü değişiklik istendi

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:39 Kaynak: AA
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