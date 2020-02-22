Cezayir'de gösterilerin 1'inci yıl dönümünde halk yine sokaklardaydı - Son Dakika

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren gösterilerin başladığı 22 Şubat'ın 1'inci dönümünde başkent dahil olmak üzere birçok kentte dün başlayan gösteriler bugün de devam etti.

Başkent Cezayir'in merkezinde yer alan Diduş Caddesi'nde toplanan binlerce kişi, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu El- Muradiye'ye doğru yürüyüşe geçti ancak polisin engel olmasıyla geri çekilerek Merkez Posta Binası'nın olduğu meydana doğru ilerledi.

Göstericiler, "Halk rejimin yıkılmasını istiyor", "Bir yıldır bekliyoruz ve durmayacağız", "Taleplerimiz sosyal değil siyasi" ve "Halk hareketi hepiniz gidinceye kadar devam edecek" sloganları atarak gerçek bağımsızlık ve rejimde köklü değişim çağrısı yaptı.

Cezayirliler, dün olduğu gibi bugün de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, bir yıldır devam eden gösterilerin başladığı 22 Şubat'ı "milli gün" ilan etmesini kınayan sloganlar attı.

Başkentin pek çok noktasında ve meydanlarda polis ekiplerinin güvenlik önlemlerini artırdığı görüldü.

Sosyal paylaşım platformlarında yer alan videolarda ise ülkenin orta kesimi, batısı ve doğusundaki birçok kentte vatandaşların sokaklara indiği görüldü.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 19 Şubat'ta eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve bir yıldır devam eden gösterilerin başladığı 22 Şubat'ı "milli gün" ilan etmişti.

Ülkeyi 20 yıldır yöneten Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olması üzerine 22 Şubat 2019'da halk sokaklara dökülmüştü. Buteflika, "ordunun uyarılarıyla" Nisan 2019'da istifa etse de protestolar, "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" talebiyle devam etmişti.