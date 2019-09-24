Son Dakika Haberleri: Cezayir'de hastane yangını: 8 bebek can verdi
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Cezayir'de hastane yangını: 8 bebek can verdi

1 saat önce

Cezayir'in güneydoğusunda yer alan El-Vadi kentindeki bir hastanede çıkan yangın sonucu yeni doğmuş 8 bebek hayatını kaybetti.

Cezayir'de hastane yangını: 8 bebek can verdi, System.String[]

Cezayir'in güneydoğusunda yer alan El-Vadi kentindeki bir hastanede çıkan yangın sonucu yeni doğmuş 8 bebek hayatını kaybetti.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Sivil Savunma İdaresi, El-Vadi kentindeki Anne ve Çocuk Devlet Hastanesi'nde çıkan yangında yeni doğan 8 bebeğin yaşamını yitirdiğini, 3 bebekte ise yanık yaraları oluştuğunu duyurdu.

Yangının söndürüldüğünü, 37 kadın ve 28 hastane çalışanının kurtarıldığını aktaran Sivil Savunma İdaresi, 5 bebeğin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Haberde, Başbakan Nureddin Bedevi'nin olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiği kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, yangının elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.

Cezayirli yetkililer ise yangının çıkış nedenine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:30 Kaynak: AA
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