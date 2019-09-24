Son Dakika Haberleri: - Cezayir'de hastane yangınında 8 bebek öldü
Son Dakika Güncel Haber

- Cezayir'de hastane yangınında 8 bebek öldü

2 saat önce

- Cezayir'de hastane yangınında 8 bebek öldüCEZAYİR - Cezayir'de bir hastanenin kadın doğum ünitesinde çıkan yangında 8 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

- Cezayir'de hastane yangınında 8 bebek öldü

CEZAYİR - Cezayir'de bir hastanenin kadın doğum ünitesinde çıkan yangında 8 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezayir'in El-Oued eyaletinde bulunan Beşir Bin Nasır Hastanesindeki kadın doğum ünitesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 8 bebeğin hayatını kaybettiği yangında 12 bebek, 107 kadın ve 28 hastane personelinin ise kurtarıldığı ifade edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangının hastanenin diğer bölümlerine sıçramasının engellendiği belirtildi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı aktarıldı.

- Cezayir'de hastane yangınında 8 bebek öldü

Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezayir'de hastanede meydana gelen yangında, 8 bebek hayatını kaybetti
MHP lideri Bahçeli'nin kalp ameliyatına giren cerrahın evini soydular! O anlar kamerada Oyuncu Demi Moore'dan korkunç itiraf: Annem 15 yaşımda uğradığım cinsel istismara göz yumdu Eski eşini öldürmeye giderken tutuklanan zanlı cezaevinde intihar etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 15:19:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Cezayir'de hastane yangınında 8 bebek öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]