Son Dakika Haberleri: Cezayir'de hastanede yangın: 8 bebek öldü
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Cezayir'de hastanede yangın: 8 bebek öldü

56 dakika önce

Cezayir'de bir hastanede çıkan yangında 8 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezayir'de hastanede yangın: 8 bebek öldü, System.String[]

Cezayir'de bir hastanede çıkan yangında 8 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yangın yerel saatle 04.00'te Cezayir'de El Oued eyaletinin başkenti El Oued şehrinde bulunan bir  hastanenin doğum ünitesinde çıktı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, bebeklerin 5'inin duman zehirlenmesi ve 3'ünün yanma sonucu hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, ünitede bulunan 11 bebek, 100'den fazla kadın ve personelin kurtarıldığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastanenin içinden görüntüler

Detaylar

Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:01 Kaynak: DHA
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