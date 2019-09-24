Son Dakika Haberleri: Cezayir'de hastanede yangın: 8 bebek öldü
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Cezayir'de hastanede yangın: 8 bebek öldü

54 dakika önce

Cezayir'de hastanede yangın: 8 bebek öldüCezayir (DHA) - Cezayir'de bir hastanede çıkan yangında 8 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezayir'de hastanede yangın: 8 bebek öldü

Cezayir (DHA) - Cezayir'de bir hastanede çıkan yangında 8 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yangın yerel saatle 04.00'te Cezayir'de El Oued eyaletinin başkenti El Oued şehrinde bulunan bir hastanenin doğum ünitesinde çıktı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, bebeklerin 5'inin duman zehirlenmesi ve 3'ünün yanma sonucu hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, ünitede bulunan 11 bebek, 100'den fazla kadın ve personelin kurtarıldığını duyurdu.

Cezayir'de hastanede yangın: 8 bebek öldü

Cezayir, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:02 Kaynak: DHA
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