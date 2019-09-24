Cezayir'de hastanede yangın: 8 bebek öldü

Yetkililer, ünitede bulunan 11 bebek, 100'den fazla kadın ve personelin kurtarıldığını duyurdu.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, bebeklerin 5'inin duman zehirlenmesi ve 3'ünün yanma sonucu hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Yangın yerel saatle 04.00'te Cezayir'de El Oued eyaletinin başkenti El Oued şehrinde bulunan bir hastanenin doğum ünitesinde çıktı.

Cezayir 'de bir hastanede çıkan yangında 8 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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