Cezayir'de Hava Kuvvetleri'ne yeni komutan atandı - Son Dakika

Cezayir'de Hava Kuvvetleri'ne yeni komutan atandı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ordu bünyesinde yaptığı değişiklikler kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına Tümgeneral Mahmud el-Arabe'yi atadı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ordu bünyesinde yaptığı değişiklikler kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına Tümgeneral Mahmud el-Arabe'yi atadı.

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Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Eylül 2018'den bu yana Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapan ve mayıs ayı sonunda Tebbun tarafından görevine son verilen Tümgeneral Hamid Bumizza'nın yerine Tümgeneral Arabe getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirilen Arabe, daha önce hava kuvvetlerinin en önemli tedarik ve nakil istasyonu olan başkentin batısındaki Bufarik Hava Üssü'nü komuta ediyordu.

Cumhurbaşkanı Tebbun, göreve geldiği 12 Aralık'tan bu yana ordudaki komutanlar arasında değişiklikler yapıyor.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 18:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir'de Hava Kuvvetleri'ne yeni komutan atandı - Son Dakika
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