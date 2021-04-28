Cezayir'de hazirandaki milletvekili seçimleri için 23 binden fazla kişi adaylık başvurusu yaptı - Son Dakika

Cezayir'de 12 Haziran'da yapılacak erken genel seçimde siyasi partiler ve bağımsızlardan toplam 23 binden fazla adayın yarışacağı bildirildi.

Cezayir Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi Başkanı Muhammed Şerefi, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında aday sayısına ilişkin bilgi verdi.

Şerefi, parlamentonun alt kanadı Ulusal Halk Meclisinde görev yapacak 407 milletvekilinin belirleneceği seçimler için 1179'u partiler, 1113'ü bağımsızlar olmak üzere toplam 2 bin 292 listede, 23 bin 540 kişinin adaylık başvurusu yaptığını açıkladı.

Cezayir'de toplam 58 eyalet bulunuyor ve bu eyaletlerde ortalama her 120 bin kişi mecliste bir milletvekiliyle temsil ediliyor. Ülkede 24 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor.

Cezayir'de fırsatlar ve zorluklar gölgesinde erken seçim

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, şubat ayında parlamentoyu feshederek erken seçim için düğmeye basmıştı.

Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık iktidarının ardından son iki yılda birçok değişimi peş peşe yaşayan Cezayir, geçen yıl kabul ettiği Anayasa'nın ardından seçimlerle yeni bir dönemi başlatmak istiyor.

Ülkede iki yıl önce Buteflika yönetiminin sonunu getiren gösterilere benzer şekilde her cuma günü, seçimlerden ziyade rejimde köklü değişiklik talebinin dile getirildiği kitlesel protestolar da hız kazandı. Gösteri hareketi, seçimlerden ziyade rejimde köklü değişim talebinde ve sandıklara boykot çağrısında ısrar ediyor.

Tebbun, şubat ayında erken seçimi duyurduğu sırada, sokaktaki protestoculara da zeytin dalı uzatarak, bu süreçte hüküm giyen ve yargı süreçleri devam eden 60 kadar kişiye cumhurbaşkanlığı affı uygulandığını açıkladı.

Tebbun ayrıca partilerin sunduğu aday listelerinin olduğu gibi kabul edildiği "kapalı liste" yerine, seçmene listeler içinde tek tek adayları seçme hakkı tanınan "açık liste" yönteminin yer aldığı yeni seçim kanununu kabul etti.

Cumhurbaşkanı, bu adımla aday listelerinde yolsuzluğun kalkacağını ve temsilin artacağını savundu.

Meclisteki tablonun değişmesi bekleniyor

Cezayir'de yeni seçim yasasının parlamentodaki yerleşik tabloyu değiştirmesine kesin gözüyle bakıyor. Ülkede bugüne kadar hakim konumdaki rejime yakın partilerin güç kaybetmesi beklentiler arasında.

Yeni seçim yasası, parti ve bağımsız aday listelerine en az yüzde 50 oranında 40 yaş altı gençlere yer vermesi zorunluluğu getiriyor. Listelerin en az üçte birinin de üniversite mezunlarına ayrılması gerekiyor.

Yeni yasa ayrıca partilerin ve bağımsız listelerin seçime katılabilmesi için gereken minimum imza şartını hafifletiyor. Bu kapsamda partilerin önceki seçimde yüzde 4 oy alma koşulu kaldırılırken, bağımsızların seçim bölgelerine Mecliste ayrılan her bir sandalye için sadece 100 imzayla seçime katılmasının önü açılıyor.

Cezayirlilerin erken seçime hangi oranda katılım göstereceği ise merak konusu.

Ülkede 2019'da yoğun kitlesel gösterilerin gölgesinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 39,88 katılım gerçekleşmişti.

Kasım 2020'de salgının ortasında düzenlenen Anayasa referandumunda ise seçmenlerin sadece yüzde 23,14'ü oy kullandı ve ülke tarihindeki en düşük katılım oranı kaydedildi.

Söz konusu rakamlar göz önüne alındığında, Cezayir yönetimin karşısında, seçmenleri sandığa gitmeye ikna etme ve düşük katılım oranlarıyla sistemin meşruiyetinde sorgulamanın önüne geçme sınavı duruyor.