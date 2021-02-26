Cezayir'de "Hirak" protestolarının 2. yıl dönümü sonrası binlerce kişi meydanlara indi - Son Dakika

Cezayir'de "Hirak" protestolarının 2. yıl dönümü sonrası binlerce kişi meydanlara indi

26.02.2021 23:47
Cezayir'de

Cezayir'de Şubat 2019'da başlayan "Hirak" adı verilen protesto hareketinin 2. yıl dönümünün ilk cuma gününde binlerce kişi meydanlara inerek gösteri düzenledi.

Cezayir'de Şubat 2019'da başlayan "Hirak" adı verilen protesto hareketinin 2. yıl dönümünün ilk cuma gününde binlerce kişi meydanlara inerek gösteri düzenledi.

Başkent Cezayir'in yanı sıra ülkenin pek çok kentinde düzenlenen gösterilerde, Cezayirliler "değişim" talebini yineledi.

Başkentteki gösterilerde büyük kitleler halinde çok sayıda polisin arasında şehir merkezine yürüyen göstericiler "Barışçıl, Barışçıl!" ve "Taleplerimiz yasal!" sloganları attı.

Becaya ve Konstantin kentleri de geniş katılımlı gösterilere sahne oldu.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık yönetiminin sonunu getiren Hirak protesto hareketi, "rejimde köklü değişim" talebiyle Buteflika sonrası da gösterilerini sürdürmüş ancak gerek yönetimin uyguladığı baskılar gerekse dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle eylemlerini Mart 2020'de sonlandırmıştı.

Hirak protesto hareketinin başladığı günün 2. yılına denk gelen 22 Şubat'ta Cezayir halkı yeniden meydanlara inmişti.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 24 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığına ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "yolsuzluk ve nefretin olmadığı bir cumhuriyet inşa etme" sözü vermişti.

Protesto, Cezayir, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir'de 'Hirak' protestolarının 2. yıl dönümü sonrası binlerce kişi meydanlara indi - Son Dakika


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