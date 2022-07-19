Cezayir'de iç istihbarat başkanı değişti - Son Dakika
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Cezayir'de iç istihbarat başkanı değişti

19.07.2022 19:52
Cezayir'de iç istihbarat başkanı değişti

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, iç istihbarat başkanlığına Tümgeneral Cemal Kahhal'ı atadı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, iç istihbarat başkanlığına Tümgeneral Cemal Kahhal'ı atadı.

Cezayir resmi televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından atanan Kahhal için başkent Cezayir'de Genelkurmay Başkanı Said Şankariha'nın katılımıyla resmi tören düzenlendi.

Genelkurmay Başkanı Şankariha, törende yaptığı konuşmada, "Kahhal'ın atanması, Tümgeneral Abdulgani Raşidi'nin yerini almak üzere 18 Temmuz 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesine uygun olarak gerçekleşti." dedi

Tümgeneral Kahhal, mayıs ayından bu yana Dış Güvenlik Direktörlüğü, Tümgeneral Raşidi ise Nisan 2020'den bu yana iç istihbarat başkanlığı görevini yürütüyordu.

Cezayir'de iç istihbarat görevlileri, güvenlik ve terör konularını araştırma ve güvenliği sağlama yetkilerine sahip, yakın zamanda bu görevlerine yolsuzluk davalarını soruşturma yetkileri de eklenmiş durumda.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de iç istihbarat başkanı değişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezayir'de iç istihbarat başkanı değişti - Son Dakika
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