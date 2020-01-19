Cezayir'de iki otobüs çarpıştı 12 ölü - Son Dakika
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Cezayir'de iki otobüs çarpıştı 12 ölü

6 saat önce

Cezayir'de iki otobüs çarpıştı 12 ölüCezayir, (DHA) ? Cezayir'de iki yolcu otobüsü çarpıştı.

Cezayir'de iki otobüs çarpıştı 12 ölü

Cezayir, (DHA) ? Cezayir'de iki yolcu otobüsü çarpıştı. İlk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

Cezayir'in El Qued bölgesinde iki otobüs sabaha karşı 01.00 sıralarında çarpıştı. Kazada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Cezayir Sivil Savunma yetkilileri tarafından açıklandı. Ciddi yaraları bulunan bazı yolcular El Qued Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cezayir'de iki otobüs çarpıştı 12 ölü

Cezayir, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:09 Kaynak: DHA
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