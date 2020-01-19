Cezayir'de iki otobüs çarpıştı 12 ölü - Son Dakika

Cezayir'de iki otobüs çarpıştı 12 ölü
6 saat önce
Cezayir'de iki otobüs çarpıştı 12 ölüCezayir, (DHA) ? Cezayir'de iki yolcu otobüsü çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:09 Kaynak: DHA
Cezayir'de iki otobüs çarpıştı 12 ölü
Cezayir, (DHA) ? Cezayir'de iki yolcu otobüsü çarpıştı. İlk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.
Cezayir'in El Qued bölgesinde iki otobüs sabaha karşı 01.00 sıralarında çarpıştı. Kazada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Cezayir Sivil Savunma yetkilileri tarafından açıklandı. Ciddi yaraları bulunan bazı yolcular El Qued Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Dakika Trump, Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarını anlattı Boğazındaki dövmede "Burayı kesin" yazan şahıs, cam parçalarının boğazını kesmesi sonucu hayatını kaybetti Kayınbiraderinin eşiyle ilişkisi olduğunu öne süren kayınpeder, damadını öldürdü Kadıköy'de annesi ve eşini silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi