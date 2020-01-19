Cezayir'de iki otobüs çarpıştı 12 ölü - Son Dakika

Cezayir'de iki otobüs çarpıştı 12 ölü

Cezayir, (DHA) ? Cezayir'de iki yolcu otobüsü çarpıştı. İlk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

Cezayir'in El Qued bölgesinde iki otobüs sabaha karşı 01.00 sıralarında çarpıştı. Kazada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Cezayir Sivil Savunma yetkilileri tarafından açıklandı. Ciddi yaraları bulunan bazı yolcular El Qued Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.