- Cezayir'de iki petrol boru hattında yangın çıktı - Son Dakika

- Cezayir'de iki petrol boru hattında yangın çıktı

- Cezayir'de iki petrol boru hattında yangın çıktı Cezayir'in El Vadi vilayetinde bulunan Um El Teyuur bölgesinde iki petrol boru hattında yangın çıktı.

- Cezayir'de iki petrol boru hattında yangın çıktı

CEZAYİR - Cezayir'in El Vadi vilayetinde bulunan Um El Teyuur bölgesinde iki petrol boru hattında yangın çıktı.

Cezayir'in El Vadi vilayetinde bulunan Um El Teyuur bölgesinde iki petrol boru hattında yangın çıktı. El Vadi vilayeti Sivil Koruma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Um El Teyuur bölgesinde iki boru hattında yangının çıktığı ve boruların birbirinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta olduğu belirtildi. Açıklamada, olay yerine çok sayıda ekibinin sevk edildiği, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Yangın sonucu ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

- Cezayir'de iki petrol boru hattında yangın çıktı

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 10:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Cezayir'de iki petrol boru hattında yangın çıktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı Son Dakika! İTÜ mezunu Halit Ayar'ı öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Dünya Sağlık Örgütü "mümkün değil" demişti! Rusya Savunma Bakanı'nın koronavirüs aşısı olduğu ortaya çıktı Hakan Balta, Galatasaray idari heyetinde görev alacak Wanda Nara, tatilde fotoğraflarını oğluna çektirirken yakalandı Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı Son 40 yılın en sıcak yazını geçirdik! Sıcaklıklar artmaya devam edecek 87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti Bu kadarına da pes! Koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadın, 72 saatte 5 düğüne gitmiş Arda Turan, gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini kazandı
Maskesiz yolcudan tehlikeli, bir o kadar da güldüren eylem kamerada Maskesiz yolcudan tehlikeli, bir o kadar da güldüren eylem kamerada         
13:32
3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı 3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı         
12:31
Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü         
12:30
Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü         
12:29
Fatih Terim'in doğum gününde Selçuk İnan'ın teknik heyetteki görüntüsü dikkat çekti Fatih Terim'in doğum gününde Selçuk İnan'ın teknik heyetteki görüntüsü dikkat çekti         
12:28
Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü         
12:24
Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı         
12:02
Prof. Dr. Kemalettin Aydın: Ankara'ya virüs kırsaldan ve kumsaldan geldi Prof. Dr. Kemalettin Aydın: Ankara'ya virüs kırsaldan ve kumsaldan geldi         
12:01
İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
11:55
Gambiyalı amatör futbolcu Yahya Jarju, takımından ayrılıp bici bici satarak geçimini sağlıyor Gambiyalı amatör futbolcu Yahya Jarju, takımından ayrılıp bici bici satarak geçimini sağlıyor         
11:37
Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan "Yandaş mısınız?" sorusuna cevap verdi         
11:37
"6 aydır bu anı bekledik" diyen Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
11:33
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi bölemez" dediği İnce, 'Memleket Hareketi'nin ilk durağında bir avuç kalabalığa seslendi         
11:31
15'inci sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar, en uzun soluklu dizi rekorunu kırdı 15'inci sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar, en uzun soluklu dizi rekorunu kırdı         
11:01
Yaşlı adam döviz bürosuna 100 bin TL'lik sahte altın sattı Yaşlı adam döviz bürosuna 100 bin TL'lik sahte altın sattı         
10:46
Son Dakika: Muharrem İnce Son Dakika: Muharrem İnce "Memleket Hareketi"ni Sivas'ta başlattı! Harekette istemediği grupları tek tek sıraladı         
10:31
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi         
10:27
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar         
10:14
Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada         
10:12
Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı         
10:03
Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor         
09:50
Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu         
09:17
Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti         
08:55
Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım         
08:30
Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak         
08:13
Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı         
07:39
MasterChef Türkiye'ye Danilo Zanna'nın verdiği Masterclass'ın kazananı belli oldu MasterChef Türkiye'ye Danilo Zanna'nın verdiği Masterclass'ın kazananı belli oldu         
07:37
Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı         
23:01
Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti         
21:10
Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi         
20:35
Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2020 16:27:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Cezayir'de iki petrol boru hattında yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei