Son Dakika Haberleri: Cezayir'de İktidar Partisinden Halk Hareketine Destek

Cezayir'de İktidar Partisinden Halk Hareketine Destek

1 saat önce

Cezayir'de iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi (FLN) Genel Koordinatörü Muaz Buşarib, partinin, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yönetimden ayrılmasını talep eden halk hareketine tam destek verdiğini belirtti.

Cezayir'de İktidar Partisinden Halk Hareketine Destek, System.String[]
Cezayir'de iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi (FLN) Genel Koordinatörü Muaz Buşarib, partinin, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yönetimden ayrılmasını talep eden halk hareketine tam destek verdiğini belirtti.


Buşarib, başkent Cezayir'de FLN'nin il sorumluları ile yaptığı toplantıda, partinin Buteflika'nın yönetimden ayrılmasını talep eden halk hareketine tam destek verdiğini ifade etti.


Koordinatör, halk hareketliliğini, yol haritasına göre istenilen hedeflere ulaşmak için savunduklarını kaydetti.


Buşarib, bahsettiği yol haritası hakkında bilgi vermedi.


FLN, Buteflika'nın ayrılmasını isteyen halk hareketliliğine karşı Cumhurbaşkanı'na ve onun açıkladığı kararlara destek veren bir tutum izliyordu.

Buteflika karşıtı gösteriler sürüyor

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden olmuştu.


Buteflika, 11 Mart Pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.


Cezayirliler söz konusu kararlarla "Buteflika'nın görev süresinin tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı" gerekçesiyle gösterilerini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:03 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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