Cezayir'de ilk defa ilkokul müfredatına İngilizce de eklendi - Son Dakika
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Cezayir'de ilk defa ilkokul müfredatına İngilizce de eklendi

19.06.2022 23:46
Cezayir'de ilk defa ilkokul müfredatına İngilizce de eklendi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülke tarihinde ilk defa İngilizcenin yabancı dil olarak ilkokullarda öğretilmesi talimatı verdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülke tarihinde ilk defa İngilizcenin yabancı dil olarak ilkokullarda öğretilmesi talimatı verdi.

Cezayir Hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tebbun başkanlığında başkent Cezayir'de düzenlenen kabine toplantısında ülkenin eğitim sistemi masaya yatırıldı.

Açıklamada, Tebbun'un, "uzmanlar tarafından yapılan geniş kapsamlı çalışma çerçevesinde birincil aşamadan başlayarak İngilizce dilinin eğitim müfredatına alınması talimatı verdiği" belirtildi.

Toplantı ve sonuçları hakkında daha fazla ayrıntıya yer verilmeyen açıklamada, İngilizcenin Fransızca ile birlikte ilkokul müfredatında ikinci yabancı dil olacağı kararının alındığına vurgu yapıldı.

Son yıllarda, Cezayir'de parti ve derneklerden, küresel çapta bilim çevrelerinde en çok konuşulan dil olduğu gerekçesiyle İngilizcenin, eğitimin sistemin ilk aşamasına konulması yönünde talepler artmaya başladı.

Arapçanın birinci, Berbericenin (Amaziğ Dili) ikinci resmi dil olduğu Cezayir'de, Fransızca da halk tarafından geniş bir şekilde kullanılıyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de ilk defa ilkokul müfredatına İngilizce de eklendi - Son Dakika

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