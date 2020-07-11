Cezayir'de inşattan düşüp ölen dayı ile yeğeninin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Cezayir'de inşattan düşüp ölen dayı ile yeğeninin cenazesi defnedildi

Cezayir'de inşaatta çalışırken iskeleden düşerek hayatını kaybeden dayı ile yeğeninin cenazesi, Ağrı'da toprağa verildi.

Cezayir'de inşaatta çalışırken iskeleden düşerek hayatını kaybeden dayı ile yeğeninin cenazesi, Ağrı'da toprağa verildi.

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Cezayir'de inşatta çalışırken iskeleden düşüp ölen Ali Ceylan ile dayısı Murat Yaşar'ın cenazesi, getirildikleri İstanbul'dan uçak ile Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na ulaştırıldı.

Havalimanında yakınlarınca teslim alınan Murat Yaşar'ın cenazesi Diyadin ilçe merkezinde, Ali Ceylan'ın cenazesi ise Ulukent köyünde defnedildi.

Her iki cenaze törenine dayı ve yeğeninin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ali Ceylan ile dayısı Murat Yaşar'ın 4 ay önce Ağrı'dan çalışmak için Cezayir'e gittikleri ve 4 Temmuz'da inşaatta çalışırken iskeleden düşerek vefat ettikleri belirtildi.

Murat Yaşar, Ali Ceylan, Cezayir, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:18 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir'de inşattan düşüp ölen dayı ile yeğeninin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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