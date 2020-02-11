Cezayir'de İşçi Partisi Genel Sekreteri Hanun'a beraat - Son Dakika

Cezayir'de tutuklu İşçi Partisi Genel Sekreteri ve eski cumhurbaşkanı adayı Louisa Hanun, "Orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Ülkenin güneyindeki Buleyde kentinde bulunan Askeri İstinaf Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, İşçi Partisi Genel Sekreteri Hanun, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ile eski İstihbarat Başkanı General Osman Beşir Tartag ve bir diğer eski İstihbarat Başkanı Muhammed Medyen hakkında "Orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla daha önce verilen hapis cezalarına yapılan itirazlar değerlendirildi.

İşçi partisinden yapılan yazılı açıklamada, askeri mahkemenin, Hanun'un suçlamalardan beraatına, söz konusu komployu "ihbar etmeme" suçundan ise 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ancak infazının durdurulmasına karar verdiği belirtildi.

Savunma heyeti üyelerinden avukat Sıddık Muhus ise basına yaptığı açıklamada, Said Buteflika ile eski İstihbarat başkanları Tartag ve Medyen'in aldıkları 15'er yıl hapis cezalarının ise onandığını ifade etti.

Askeri mahkeme Eylül 2019'da eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika, eski İstihbarat başkanları General Osman Tartag ve Muhammed Medyen ile İşçi Partisi Lideri Hanun hakkında 15'er yıl hapis kararı vermişti.

İşçi Partisinin kurulduğu 1990'lı yıllardan bu yana yönetiminde aktif görev alan Louisa Hanun, Cezayir'de Buteflika karşısında cumhurbaşkanlığı seçimleri yarışına katılan ilk kadın aday olmuştu.