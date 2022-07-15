Cezayir'de "kara dönem" mahkumlarını serbest bırakacak özel kanun hazırlanıyor - Son Dakika
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Cezayir'de "kara dönem" mahkumlarını serbest bırakacak özel kanun hazırlanıyor

15.07.2022 02:00
Cezayir'de "kara dönem" mahkumlarını serbest bırakacak özel kanun hazırlanıyor

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, 90'lardaki kanlı "kara dönem"de mahkum edilen 298 kişinin serbest bırakılmasını sağlayacak özel bir kanun hazırlandığını duyurdu.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, 90'lardaki kanlı "kara dönem"de mahkum edilen 298 kişinin serbest bırakılmasını sağlayacak özel bir kanun hazırlandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "1995 tarihli şefkat ile 1999 tarihli toplumsal uyum kanunları çerçevesinde 298 mahkumu ilgilendiren özel bir yasa hazırlandı." denildi.

Açıklamada, bu yasanın meclise sunulmadan önce, bakanlar kurulunda görüşülmesi ve onaylanması için önümüzdeki hafta hükümet toplantısına gönderileceği belirtildi.

Cezayirli partiler, daha önce Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'dan, 90'lardaki kara dönemde çoğu İslami eğilimli olan ve olağanüstü hal (OHAL) durumunda tutuklanan, çoğu müebbet hapse mahkum edilen Cezayirlilere yönelik bir af çıkarması çağrısında bulunmuştu.

Cezayir'in "kara dönem"i

Cezayir'in, 1988 yılında yaşanan kitlesel protestoların ardından açılım olarak planlanan çok partili sistem denemesi, maalesef "kara dönem" isimli yılların kapısını araladı.

Ülkede 1990'lı yıllarda yapılan seçimlerde İslami Selamet/Kurtuluş Cephesi'nin (FIS) zafere doğru gitmesi sonucunda, ordu ve rejim, seçimleri iptal etti. Cezayir, İslami gruplar ile güvenlik birimleri arasında on yıl boyunca sürecek ve yüz binlerce cana mal olacak kanlı ve kirli bir iç savaşa sürüklendi.

Resmi kaynaklara göre, söz konusu dönemde en az 200 bin kişi hayatını kaybederken, o dönemde tutuklananların ve hala cezaevlerinde bulunanların sayısı ise bilinmiyor.

Cezayir'de 1999 yılında cumhurbaşkanı seçilen Abdulaziz Buteflika ise bu dönemi sonlandıran isim olarak anıldı.

Başlattığı ulusal uzlaşı planı, genel af gibi adımların yanı sıra, dış politikada Batı ile uzlaşı ve ekonomik entegrasyon gibi atılımlar yapan Buteflika'nın adı "kara dönem" şeklinde nitelenen 90'ları noktalayan isim olarak Cezayir resmi tarihine yazıldı.

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Kaynak: AA

Cezayir, Hükümet, Mahkum, Güncel, Son Dakika

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