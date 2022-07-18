Cezayir'de kısmi yerel seçimler 15 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
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Cezayir'de kısmi yerel seçimler 15 Ekim'de yapılacak

18.07.2022 01:48
Cezayir'de kısmi yerel seçimler 15 Ekim'de yapılacak

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, başkentin doğusundaki kabileler bölgesinde bazı il ve ilçelerde yerel seçimlerin 15 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, başkentin doğusundaki kabileler bölgesinde bazı il ve ilçelerde yerel seçimlerin 15 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tebbun'un, Ferun, Mesisne, Tuce, Akbo, Bicaya, Ayit Mahmud, Ayit Bumehdi ve Tizivizu'daki seçmenleri 15 Ekim'de sandık başına çağırdığı belirtildi. Konuya ilişkin kararnameyi Cumhurbaşkanı Tebbun'un imzaladığı kaydedildi.

Söz konusu bölgelerde 27 Kasım 2021'de yapılan yerel seçimlere karşı boykot çağrıları sebebiyle katılımın oldukça düşük olmasından dolayı seçimler iptal edilmişti.

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Kaynak: AA

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de kısmi yerel seçimler 15 Ekim'de yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezayir'de kısmi yerel seçimler 15 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
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